तेलंगाना में दिल दहला देने वाली घटना, वजन तोलने वाली मशीन ने ली 10 माह की मासूम की जान

बच्ची को फौरन अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर मशीन की वायरिंग में क्या गड़बड़ थी।

बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के हर पहलू की गहराई से जांच शुरू कर दी है।