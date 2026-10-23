पुंछ में सुरक्षाबलों ने खोजा आतंकियों के हथियारों का ठिकाना, 6 IED जब्त

अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादी अब जंगलों के गहरे इलाकों में बनी प्राकृतिक गुफाओं को हथियारों का जखीरा छिपाने और हमलों की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी गतिविधियों का पता न चल सके।

यह ट्रेंड तब और बढ़ रहा है जब उन्हें स्थानीय जनता से पहले जैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। इस ताजा खोज ने एक बार फिर दिखाया है कि इन छिपी हुई जगहों का पता लगाना और उन पर नजर बनाए रखना सुरक्षा टीमों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो इस क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही हैं।