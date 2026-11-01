भारत में बिजली की खपत में आया बड़ा उछाल, अक्टूबर में 159.76 अरब यूनिट रही मांग

भारत में बिजली की खपत में हाल ही में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। अक्टूबर 2026 में यह 159.76 अरब यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 22 प्रतिशत अधिक है। इस बढ़ी हुई खपत के पीछे कई वजहें हैं। त्योहारों के मौसम में खरीदारी और जश्न मनाने से कारोबारी और औद्योगिक मांग में काफी बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही पूरे देश में गर्मी कम न होने के कारण कूलर और AC लगातार चलते रहे। मौसम विभाग ने भी बताया है कि नवंबर में ज्यादातर जगहों पर सामान्य से अधिक गर्मी रहेगी। ऐसे में लगता नहीं कि बिजली की यह बढ़ी हुई खपत जल्द कम होगी।