भारत में बिजली की खपत में आया बड़ा उछाल, अक्टूबर में 159.76 अरब यूनिट रही मांग

भारत में बिजली की खपत में आया बड़ा उछाल, अक्टूबर में 159.76 अरब यूनिट रही मांग
भारत में बिजली की खपत में हाल ही में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। अक्टूबर 2026 में यह 159.76 अरब यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 22 प्रतिशत अधिक है। इस बढ़ी हुई खपत के पीछे कई वजहें हैं। त्योहारों के मौसम में खरीदारी और जश्न मनाने से कारोबारी और औद्योगिक मांग में काफी बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही पूरे देश में गर्मी कम न होने के कारण कूलर और AC लगातार चलते रहे। मौसम विभाग ने भी बताया है कि नवंबर में ज्यादातर जगहों पर सामान्य से अधिक गर्मी रहेगी। ऐसे में लगता नहीं कि बिजली की यह बढ़ी हुई खपत जल्द कम होगी।
बिजली की अधिकतम मांग 260.73 गीगावाट दर्ज की गई
बिजली की अधिकतम मांग 260.73 गीगावाट तक पहुंच गई, जो पिछले साल अक्टूबर के आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत की बिजली खपत में साल-दर-साल 21.88 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह महीने के लिए 159.76 अरब यूनिट रही। ये आंकड़े बताते हैं कि जैसे-जैसे देश की व्यावसायिक जरूरतें और मौसम का प्रभाव बढ़ रहा है, भारत के लिए अपनी ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करना कितना जरूरी है।