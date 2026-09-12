BRICS: दिल्ली से तय होगा दुनिया का आर्थिक भविष्य? भारत संभालेगा वैश्विक दक्षिण की कमान

इस बार के शिखर सम्मेलन में नवाचार, सुरक्षित व्यापार मार्गों और नौवहन की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा होगी। इसमें अब तक का सबसे बड़ा BRICS बिजनेस फोरम भी आयोजित किया जाएगा।

एस जयशंकर जैसे नेता लचीलेपन और स्थिरता को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सदस्य देशों के बीच मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की वकालत कर रहे हैं। वहीं, शशि थरूर चाहते हैं कि BRICS गैर-पश्चिमी तो रहे, लेकिन पश्चिमी देशों का विरोधी न बने। यह बात वैश्विक मंच पर भारत के सावधानीपूर्ण संतुलन को दिखाती है।