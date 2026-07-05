तेलंगाना में बेकाबू बस ने कार को रौंदा, 4 की दर्दनाक मौत

क्या हादसे के पीछे डायवर्जन जिम्मेदार?

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। जानकारी के मुताबिक, घटनास्थल पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते यातायात को एकतरफा रास्ते पर मोड़ दिया गया था। इसे भी हादसे की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को नालगोंडा एरिया अस्पताल पहुंचाया और उन्हें चिकित्सीय सहायता मुहैया कराई। फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है।