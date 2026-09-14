उत्तर प्रदेश: लालहट में आंबेडकर प्रतिमा तीसरी बार क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में उबाल
उत्तर प्रदेश के लालहट गांव में डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर 3 साल में तीसरी बार किसी ने तोड़फोड़ की है। सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देखा और तुरंत इकट्ठा होकर कार्रवाई की मांग करने लगे। गांव के बाहर स्थापित प्रतिमा के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे।
लालहट पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया
लालहट में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और घटना की जांच भी चल रही है। पुलिस के आला अधिकारी ने साफ किया है कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा भी किया है।
ग्रामीणों की मांग है कि प्रतिमा की जल्द मरम्मत कराई जाए और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाए, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच में स्थानीय गतिविधियों और CCTV फुटेज पर खास ध्यान दिया जा रहा है।