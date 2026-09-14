उत्तर प्रदेश: लालहट में आंबेडकर प्रतिमा तीसरी बार क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में उबाल

लालहट में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और घटना की जांच भी चल रही है। पुलिस के आला अधिकारी ने साफ किया है कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा भी किया है।

ग्रामीणों की मांग है कि प्रतिमा की जल्द मरम्मत कराई जाए और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाए, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच में स्थानीय गतिविधियों और CCTV फुटेज पर खास ध्यान दिया जा रहा है।