20 नवंबर को कुर्ला के फीनिक्स मॉल के पास एक पार्क में फोटो खींच रहे एक लड़के और लड़की पर नाबालिगों के एक समूह ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले से पहले नाबालिगों ने उनके साथ बदतमीजी की थी।

हालात देखते ही देखते बिगड़ गए और मारपीट शुरू हो गई। यह पूरा वाकया वहीं मौजूद कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया।

यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इस पर खूब चर्चा होने लगी।