कोल्लम में जंगली हाथी का आतंक, 80 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला कर ली जान
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केरलम के कोल्लम जिले में सोमवार सुबह एक जंगली हाथी ने कथित तौर पर 80 साल की राजम्मा को कुचल दिया, जिससे उनकी जान चली गई। वह वीबी-जी राम जी योजना के तहत अपने दिन के काम के लिए तैयार हो रही थीं तभी अचानक एक हाथी उनके सामने आ गया। बाकी मजदूर तो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, लेकिन राजम्मा समय रहते वहां से निकल नहीं पाईं।
पथनापुरम में निवासियों ने सुरक्षा पर जताई चिंता
यह हमला पथनापुरम में जंगल के पास तब हुआ, जब मजदूर पंचायत के रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें ले रहे थे। वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी को तो जंगल में वापस भगा दिया, लेकिन वहां के निवासियों का कहना है कि अब ऐसी घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। वे जंगल के पास रहने और काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।