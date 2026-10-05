कोल्लम में जंगली हाथी का आतंक, 80 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला कर ली जान

केरलम के कोल्लम जिले में सोमवार सुबह एक जंगली हाथी ने कथित तौर पर 80 साल की राजम्मा को कुचल दिया, जिससे उनकी जान चली गई। वह वीबी-जी राम जी योजना के तहत अपने दिन के काम के लिए तैयार हो रही थीं तभी अचानक एक हाथी उनके सामने आ गया। बाकी मजदूर तो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, लेकिन राजम्मा समय रहते वहां से निकल नहीं पाईं।