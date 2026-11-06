कर्नाटक: पेट्रोल के सैंपलों में 31 प्रतिशत तक इथेनॉल मिला, राज्य सरकार ने मांगा मुआवजा
कर्नाटक में पेट्रोल में 31.2 प्रतिशत तक इथेनॉल मिला है, जो तय सीमा 20 प्रतिशत से काफी ज्यादा है। पूरे राज्य से पेट्रोल के नमूने जांचने के बाद अधिकारियों को चिंता है कि इसकी वजह से ड्राइवरों को ईंधन और गाड़ी ठीक कराने पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।
अब राज्य सरकार ने केंद्र से एक मुआवजा फंड बनाने की मांग की है, ताकि इन अतिरिक्त खर्चों की भरपाई की जा सके।
मंत्री ने 62,000 करोड़ रुपये के नुकसान का जिक्र किया
IOCL और HPCL जैसे बड़े ब्रांड के पेट्रोल में इथेनॉल का स्तर सबसे ज्यादा पाया गया। कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री, रिजवान अरशद ने बताया कि कम माइलेज मिलने से ड्राइवरों को हर साल करीब 62,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, और सर्विसिंग के अतिरिक्त बिलों में 39,000 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है।
राज्य सरकार चाहती है कि ईंधन में क्या मिलाया जा रहा है, इसकी जानकारी ज्यादा साफ होनी चाहिए। साथ ही, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वह सख्त जांच की भी मांग कर रही है।