कर्नाटक: पेट्रोल के सैंपलों में 31 प्रतिशत तक इथेनॉल मिला, राज्य सरकार ने मांगा मुआवजा

IOCL और HPCL जैसे बड़े ब्रांड के पेट्रोल में इथेनॉल का स्तर सबसे ज्यादा पाया गया। कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री, रिजवान अरशद ने बताया कि कम माइलेज मिलने से ड्राइवरों को हर साल करीब 62,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, और सर्विसिंग के अतिरिक्त बिलों में 39,000 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है।

राज्य सरकार चाहती है कि ईंधन में क्या मिलाया जा रहा है, इसकी जानकारी ज्यादा साफ होनी चाहिए। साथ ही, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वह सख्त जांच की भी मांग कर रही है।