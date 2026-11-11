नवी मुंबई में खौफनाक मंजर: कार ने कांस्टेबल को 200 मीटर तक घसीटा, CCTV में कैद

नवी मुंबई के कलंबोली में पुलिस की नियमित जांच चल रही थी, तभी एक खतरनाक वाकया हो गया। एक सफेद स्विफ्ट डिजायर तेजी से चेकपॉइंट से गुजरी और उसने कांस्टेबल दिलीप भोई को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, कार उन्हें करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए आगे बढ़ गई। इस पूरी घटना में कांस्टेबल भोई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह सारी वारदात CCTV में कैद हो गई है।