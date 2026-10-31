मुंबई: वाहनों को टक्कर मारकर भागी महिला, पुलिस को भी किया नजरअंदाज; फिर खुद ही बनाया वीडियो

मुंबई से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला अपनी कार धीरे-धीरे आगे बढ़ाती दिख रही है, जबकि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ठीक उसके सामने खड़ा होकर उसे रुकने का इशारा कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक, जुहू में इस महिला ने पहले एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल और एक दूसरी कार को टक्कर मारी थी। इसके बाद वह वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि रुकने के बजाय, महिला ने खुद ही इस घटना का वीडियो बनाया और वहां मौजूद लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया।