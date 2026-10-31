मुंबई: वाहनों को टक्कर मारकर भागी महिला, पुलिस को भी किया नजरअंदाज; फिर खुद ही बनाया वीडियो
मुंबई से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला अपनी कार धीरे-धीरे आगे बढ़ाती दिख रही है, जबकि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ठीक उसके सामने खड़ा होकर उसे रुकने का इशारा कर रहा है।
जानकारी के मुताबिक, जुहू में इस महिला ने पहले एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल और एक दूसरी कार को टक्कर मारी थी। इसके बाद वह वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि रुकने के बजाय, महिला ने खुद ही इस घटना का वीडियो बनाया और वहां मौजूद लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया।
सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला की आलोचना की
यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने महिला के इस रवैये की जमकर आलोचना की। उन्होंने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई, जिन्हें अक्सर ऐसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि हमारी सड़कों पर नियमों और अधिकारियों का सम्मान न करना कितनी बड़ी समस्या बन चुका है।