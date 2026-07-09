झारखंड के हॉस्टल में सांप ने 4 बच्चों को काटा, 13 साल की छात्रा की मौत
झारखंड के लोहरदगा स्थित संवासरा हायर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। हॉस्टल में सो रही 4 छात्राओं को एक जहरीले सांप ने काट लिया। दुर्भाग्यवश, इस हादसे में 13 साल की वार्षा उरांव की मौत हो गई, जबकि उसकी सहेलियां अनिशा, मनीषा और फुलमानिया अस्पताल में भर्ती हैं।
फुलमानिया की हालत नाजुक, रांची रेफर
शिक्षकों ने फौरन चारों छात्राओं को लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने वार्षा को मृत घोषित कर दिया। फुलमानिया की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के एक बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं, अनिशा और मनीषा का इलाज लोहरदगा के स्थानीय अस्पताल में ही चल रहा है।
इस घटना ने स्कूल प्रबंधन से लेकर पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे ने छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजामों की जरूरत को एक बार फिर उजागर कर दिया है।