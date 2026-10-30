दूध उत्पादन में भारत का नया रिकॉर्ड, प्रति पशु 8 लीटर पहुंचा आंकड़ा

दूध उत्पादन में भारत का नया रिकॉर्ड, प्रति पशु 8 लीटर पहुंचा आंकड़ा
भारत में प्रति गाय या भैंस का औसत दूध उत्पादन अब 8 लीटर तक पहुंच गया है। साल 2013-14 में यह आंकड़ा 5 लीटर से भी कम था।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बढ़ोतरी का श्रेय बेहतर नस्ल सुधार और देसी पशुओं को दिया है। उन्होंने कहा कि यह किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए एक बड़ी जीत है, जिसके चलते भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है।
नरेंद्र मोदी ने भारत बोवाइन सेंटर का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। इस सेंटर का मुख्य मकसद कांकरेज और गिर जैसी देसी नस्लों को और बेहतर बनाना है।
उन्होंने इसी दौरान दो बायो-सीएनजी प्लांटों की आधारशिला भी रखी, जो पशुओं के गोबर से बायोगैस बनाएंगे। इससे किसानों को अपनी कमाई बढ़ाने के नए रास्ते मिलेंगे।
इसके अलावा, PM-किसान जैसी सरकारी योजनाएं और ग्रामीण इलाकों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसानों की आय बढ़ाने में लगातार मदद कर रहे हैं।