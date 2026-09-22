इंफाल में महिलाओं का मशाल मार्च, 1951 के आधार पर NRC से ही बचेगी मूल पहचान

सोमवार रात को इंफाल में महिलाओं ने मशाल रैली निकाली। उनकी मांग थी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को 1951 को आधार वर्ष मानकर अपडेट किया जाए और यह किसी भी नई जनगणना से पहले होना चाहिए। महिलाओं को मणिपुर के मूल निवासियों की चिंता है। वे अवैध घुसपैठ और बड़ी आबादी में बदलाव से अपने समुदाय को बचाना चाहती हैं। यह रैली कीशाम-थोंग होडाम लीराक से शुरू हुई थी, लेकिन पुलिस ने केइशमपत जंक्शन पर कड़ी सुरक्षा के बीच इसे रोक दिया।