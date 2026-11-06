हैदराबाद में जल संकट: सिर्फ 2 महीने में 1 मीटर से ज्यादा गिरा भूजल, कम बारिश ने बढ़ाई मुसीबत

भूजल स्तर में यह गिरावट इस मानसून में हुई भारी बारिश की कमी से जुड़ी है। इस बार हैदराबाद में 729 मिलीमीटर की सामान्य बारिश के बजाय सिर्फ 484 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।

कुछ इलाकों में हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। जैसे, कुकटपल्ली में भूजल का स्तर जमीन से 22.88 मीटर नीचे चला गया है, जो सबसे गहरा है। वहीं, शेखपेट में यह सिर्फ 2.35 मीटर नीचे है, यानी यहां पानी का स्तर काफी ऊपर है।

शहर के करीब 12 प्रतिशत इलाकों में भूजल का स्तर खतरनाक सीमा को पार कर गया है। ऐसे में अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हालात और खराब होने से पहले पानी बचाने के लिए सभी को गंभीर कोशिशें करनी होंगी।