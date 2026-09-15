हैदराबाद में चमका 'हीरों वाला' गणेश: 3.83 लाख हीरे, 24 कैरेट सोना
हैदराबाद के बेगम बाजार में इस बार गणेश चतुर्थी पर एक खास गणेश मूर्ति स्थापित की गई है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यह मूर्ति 24 कैरेट सोने की परत वाली है और 3,83,800 अमेरिकन हीरों से जड़ी है। लिची पर्ल सेट ज्वेलर्स ने यह अनोखी मूर्ति तैयार की है।
हर साल की तरह, यह मूर्ति उनके सालाना उत्सवों का ही हिस्सा है। आयोजक आधार अग्रवाल ने बताया, "हमने भगवान गणेश की 24 कैरेट सोने की परत वाली यह मूर्ति तैयार करवाई है। पिछले 2 सालों से हम गणेश मूर्तियां स्थापित करते आ रहे हैं और यह हमारे उत्सवों का तीसरा साल है। इस बार हम कुछ खास करना चाहते थे, इसलिए भगवान गणेश के आशीर्वाद से हमने यह खूबसूरत मूर्ति बनवाई।"
दशावतार की कलाकृति और पीतल मिश्र धातु में हीरों की जड़ाई
यह कोई आम मूर्ति नहीं है, बल्कि इसके डिजाइन में कई खास बातें हैं। मूर्ति की पिछली मेहराब पर दशावतार की कलाकृति बनी है, ऊपर बालाजी विराजमान हैं, और दोनों ओर सरस्वती व लक्ष्मी की आकृतियां हैं।
8 कारीगरों ने 8 महीने तक 5 अन्य धातुओं के साथ मिलाकर तैयार की गई पीतल की मिश्र धातु में एक-एक हीरे को हाथ से जड़ा है। यह मूर्ति 'लालबाग का राजा' से प्रेरणा लेकर बनाई गई है और इसमें फैशन ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का ही उपयोग किया गया है। यह परंपरा और रचनात्मकता का एक शानदार संगम पेश करती है।