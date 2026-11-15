कर्नाटक के हासन में हाथी ने महिला को कुचला, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

कर्नाटक के हासन जिले में एक दुखद घटना में 45 साल की जेयम्मा की हाथी के हमले में मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वह तागरे गांव के पास अपनी भेड़ें चरा रही थीं।

इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिए विभाग पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है।