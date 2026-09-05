हरियाणा में सफाईकर्मियों की हड़ताल पर सरकार का 'अल्टीमेटम', 24 बर्खास्त

सरकार ने 6 अगस्त से काम पर नहीं आ रहे सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों को तुरंत काम पर लौटने को कहा है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर वे नहीं लौटे तो उनके खिलाफ हरियाणा नगर अधिनियम, 1973 और हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 के तहत डिपार्टमेंटल और कानूनी कार्रवाई होगी।

अब तक 24 फायर कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद हड़ताल जारी है और रोहतक, हिसार जैसे शहरों में कूड़े के ढेर लगते जा रहे हैं। यूनियन नेताओं का कहना है कि सिर्फ जुबानी बातों से काम नहीं चलेगा। वे समझौते को लागू करने के लिए लिखित में सरकारी आदेश चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस हफ्ते सरकारी दफ्तरों के बाहर उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।