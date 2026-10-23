हरियाणा में बिजली पर संग्राम: कर्मचारियों की हड़ताल से अंधेरा, सरकार भी 'विवादित फैसले' के खिलाफ
हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की वजह से गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह जैसे कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है।
कर्मचारी एक नए बिजली लाइसेंस से नाराज हैं, जिसे 'इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड' नाम की कंपनी को 25 साल के लिए दिया गया है। उनका आरोप है कि यह लाइसेंस आम उपभोक्ताओं, किसानों, छोटे व्यापारियों और बिजली विभाग के लगभग 40,000 कर्मचारियों और इंजीनियरों के भविष्य के लिए खतरा बन सकता है।
हरियाणा सरकार HERC के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में
घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 3,000 से ज्यादा शिकायतें आने के बाद, इस हड़ताल का असर तेजी से दिख रहा है। सरकार इस पूरी स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर रही है; उसने बिजली के अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के इस फैसले को चुनौती देने की योजना बनाई है।
हालांकि कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बातचीत अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, फिर भी ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे कानूनी रणनीति पर कर्मचारियों के सुझावों को सुनने के लिए तैयार हैं, जिसमें उनके पसंद के वकील के चुनाव का विकल्प भी शामिल है।