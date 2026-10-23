हरियाणा में बिजली पर संग्राम: कर्मचारियों की हड़ताल से अंधेरा, सरकार भी 'विवादित फैसले' के खिलाफ

घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 3,000 से ज्यादा शिकायतें आने के बाद, इस हड़ताल का असर तेजी से दिख रहा है। सरकार इस पूरी स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर रही है; उसने बिजली के अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के इस फैसले को चुनौती देने की योजना बनाई है।

हालांकि कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बातचीत अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, फिर भी ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे कानूनी रणनीति पर कर्मचारियों के सुझावों को सुनने के लिए तैयार हैं, जिसमें उनके पसंद के वकील के चुनाव का विकल्प भी शामिल है।