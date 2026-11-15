हरिद्वार में 18 दिन के अभियान के बाद साफ हुई थी गंगा नदी, फिर प्रदूषित हुई

18 दिनों तक चले सफाई अभियान के कुछ ही दिन बाद, हरिद्वार में गंगा नदी एक बार फिर से प्रदूषित हो गई है। ऑनलाइन सामने आए वीडियो में प्लास्टिक, पन्नी और पुराने कपड़े नदी में तैरते दिख रहे हैं, जिससे साफ-सफाई पर की गई सारी मेहनत बेकार हो गई है।

इस स्थिति ने लोगों के मन में यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या केवल ऐसे बड़े अभियान ही पर्याप्त हैं, या फिर गंगा को स्वच्छ रखने के लिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।