हिरणगर जंगल और अणु जोन अब कुत्तों के काटने के मुख्य हॉटस्पॉट बन गए हैं। यहां व्यायाम करने वाले छात्रों पर अक्सर कुत्तों का हमला होता रहा है। स्थानीय लोग आवारा कुत्तों की समस्या पर कोई कार्रवाई न होने से परेशान हैं।

स्वास्थ्य अधिकारी सलाह दे रहे हैं कि अगर किसी को कुत्ता काट ले, तो घाव को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और पानी से धोएं और तुरंत डॉक्टर के पास जाकर रेबीज के टीके लगवाएं। हल्दी या तेल जैसे पुराने घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है।

हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. सतीश कुमार ने सभी को याद दिलाते हुए कहा, "कुत्ते के काटने के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर किसी को कुत्ता काटे या खरोंच लगे, तो लोग लापरवाही न बरतें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इलाज कराएं। डॉक्टरी सलाह के अनुसार रेबीज विरोधी वैक्सीन का पूरा कोर्स पूरा करना जरूरी है।"