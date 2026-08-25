गोंडा की महिला की 12 लाख रुपये की बचत चूहों ने कुतरी, संदूक खोलते ही उड़ गए होश

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक महिला ने 2019 से अब तक चुपचाप करीब 12 लाख रुपये बचाकर रखे थे। जेवर खरीदने का सपना संजोए, उन्होंने ये पैसे एक संदूक में जमा कर रखे थे। मगर कई सालों बाद जब उन्होंने संदूक खोला, तो उनके होश उड़ गए। संदूक में रखी उनकी मेहनत की कमाई को चूहों ने बुरी तरह कुतर दिया था और नोट चारों तरफ बिखरे पड़े थे। उनकी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि ये इतना खराब हो चुका था कि इसे ठीक करना नामुमकिन था।