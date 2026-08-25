गोंडा की महिला की 12 लाख रुपये की बचत चूहों ने कुतरी, संदूक खोलते ही उड़ गए होश

गोंडा की महिला की 12 लाख रुपये की बचत चूहों ने कुतरी, संदूक खोलते ही उड़ गए होश
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उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक महिला ने 2019 से अब तक चुपचाप करीब 12 लाख रुपये बचाकर रखे थे। जेवर खरीदने का सपना संजोए, उन्होंने ये पैसे एक संदूक में जमा कर रखे थे। मगर कई सालों बाद जब उन्होंने संदूक खोला, तो उनके होश उड़ गए। संदूक में रखी उनकी मेहनत की कमाई को चूहों ने बुरी तरह कुतर दिया था और नोट चारों तरफ बिखरे पड़े थे। उनकी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि ये इतना खराब हो चुका था कि इसे ठीक करना नामुमकिन था।
महिला का मजाक उड़ाते वायरल क्लिप
इस पूरी घटना के बाद महिला का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में वह अपने चूहों द्वारा कुतरे हुए नोटों को बचाने की कोशिश करती दिख रही थीं। इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो पर तरह-तरह के मजाक बना रहे थे। यही नहीं, कुछ लोग तो उनकी हालत का मजाक भी उड़ा रहे थे और भद्दे कमेंट्स कर रहे थे।