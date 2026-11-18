चीजों को सही और सुरक्षित रखने के लिए कारोबारियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। जिन दुकानों या प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कारोबार शुरू करते समय ऑनलाइन जानकारी देनी होगी। साथ ही अगर वे अपना कारोबार हमेशा के लिए बंद करते हैं, तो इसकी सूचना सुविधाप्रदाता-सह-निरीक्षक को देनी होगी। कर्मचारियों से एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा या एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा दुकानों को अपने काम के घंटे और छुट्टियों को साफ-साफ दिखाना होगा। उन्हें अपनी जगह को साफ-सुथरा और हवादार भी रखना होगा, ताकि सभी को काम करने के लिए एक बेहतर और स्वस्थ माहौल मिल सके।