गोवा सरकार का बड़ा फैसला, अब 3 साल तक रात-दिन खुली रहेंगी दुकानें
गोवा सरकार ने अगले 3 साल के लिए दुकानों, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को 24 घंटे खुले रखने की इजाजत दे दी है। इस फैसले से खरीदारी करना और भी आसान हो जाएगा। अब चाहे कोई रात में देर तक जागने वाला स्थानीय व्यक्ति हो या देर रात तक खरीदारी करने वाला कोई पर्यटक, सभी को सुविधा मिलेगी। यह नया नियम गोवा दुकानें और प्रतिष्ठान रोजगार और सेवा शर्तों के विनियमन अधिनियम, 2025 के तहत तुरंत लागू हो गया है।
कर्मचारियों के लिए रोज 8 घंटे काम की सीमा
चीजों को सही और सुरक्षित रखने के लिए कारोबारियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। जिन दुकानों या प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कारोबार शुरू करते समय ऑनलाइन जानकारी देनी होगी। साथ ही अगर वे अपना कारोबार हमेशा के लिए बंद करते हैं, तो इसकी सूचना सुविधाप्रदाता-सह-निरीक्षक को देनी होगी। कर्मचारियों से एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा या एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा दुकानों को अपने काम के घंटे और छुट्टियों को साफ-साफ दिखाना होगा। उन्हें अपनी जगह को साफ-सुथरा और हवादार भी रखना होगा, ताकि सभी को काम करने के लिए एक बेहतर और स्वस्थ माहौल मिल सके।