फरीदाबाद: पार्किंग विवाद में पड़ोसी ने शख्स की हत्या की, भतीजे की शादी में शामिल होने सिंगापुर से आए थे

दोनों पड़ोसियों के बीच यह पहली झड़प नहीं थी। उनके बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, यहां तक कि पहले एक कुत्ते को लेकर भी झगड़ा हुआ था।

घटना के बाद मोहन अपने परिवार के साथ फरार हो गया है। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। जांचकर्ताओं ने मौके से सबूत जुटाए हैं। मामले की आगे की जांच के तहत पोस्टमॉर्टम भी कराया जाएगा।