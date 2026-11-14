दिल्ली की हवा दमघोंटू हुई, पराली और कोहरे की दोहरी मार

इस बढ़े हुए प्रदूषण का मुख्य कारण PM2.5 कण हैं, जिनकी मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। NASA ने हाल ही में 1 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच पंजाब और हरियाणा में 4,165 पराली जलाने की घटनाओं का पता लगाया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है।

इसके अलावा, बारिश न होने के कारण प्रदूषण साफ नहीं हो पा रहा है, जिससे दिल्ली की हवा को बिल्कुल राहत नहीं मिल रही।