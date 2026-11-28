दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने में पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी का बड़ा हाथ रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाएं करीब 39 प्रतिशत कम रहीं, जिसने प्रदूषण का स्तर नीचे रखने में बड़ी मदद की। PM2.5 और PM10 कणों का स्तर भी 2016 के बाद से सबसे बेहतर रहा। इसके पीछे की एक वजह मौसम का हल्का मिजाज भी रहा, जिसने हवा में मौजूद प्रदूषकों को साफ करने में मदद की। हालांकि, इन सब सुधारों के बावजूद खराब वायु गुणवत्ता वाले 15 दिन भी रहे, जो पिछले कई नवंबर के मुकाबले सबसे ज्यादा थे। दिवाली समारोहों के दौरान AQI कुछ समय के लिए 376 तक पहुंच गया था। यह हमें याद दिलाता है कि दिल्ली की हवा में सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई है।