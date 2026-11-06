दिल्ली में दिवाली: ग्रीन पटाखे सिर्फ 2 घंटे चलाने की अनुमति, जानें सभी नए नियम

बाजारों में सिर्फ CSIR-NIRI द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे, जिन पर QR कोड भी होगा। ये पटाखे केवल उन्हीं दुकानों पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें दिल्ली पुलिस से बेचने की इजाजत मिली है।

ऑनलाइन पटाखों की बिक्री या किसी अनाधिकृत जगह से इन्हें खरीदना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सरकार ने साफ किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह कदम त्योहार को खुशी से मनाने के साथ-साथ लोगों की सेहत और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है।