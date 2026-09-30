दिल्ली में 2 करोड़ की ठगी का सनसनीखेज मामला, CBI-ED बनकर बुजुर्ग महिला को लूटा
दिल्ली में एक 75 साल की महिला ठगों का शिकार बन गईं। खुद को CBI और ED का अधिकारी बताकर, ठगों ने महिला के 2 करोड़ रुपये के घर, गहने और पैसे हड़प लिए।
ठगों ने उस बुजुर्ग महिला को यह विश्वास दिलाया कि उनका फोन नंबर एक ऐसे नंबर से जुड़ा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के किसी मामले में इस्तेमाल हुआ था।
इसके बाद, ठगों ने महिला पर कैश ट्रांसफर करने और कथित कर्ज चुकाने के नाम पर अपना सोना उन्हें सौंपने का दबाव बनाया।
धोखाधड़ी के पीछे कंबोडिया का गिरोह
हालात तब और बिगड़ गए जब ठग महिला के घर पहुंच गए। उन्होंने संपत्ति के दस्तावेज ले लिए और महिला से घर बेचने के लिए एक एडवांस रसीद-सह-समझौते के साथ कई अन्य दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए।
नीदरलैंड्स में रह रही महिला की बेटी को वीडियो कॉल पर इस धोखाधड़ी का पता चला।
जांच में पता चला है कि इस धोखाधड़ी के पीछे कंबोडिया में सक्रिय एक गिरोह का हाथ है। पीड़ित महिला की बेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में CBI जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की है।