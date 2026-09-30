दिल्ली में 2 करोड़ की ठगी का सनसनीखेज मामला, CBI-ED बनकर बुजुर्ग महिला को लूटा

हालात तब और बिगड़ गए जब ठग महिला के घर पहुंच गए। उन्होंने संपत्ति के दस्तावेज ले लिए और महिला से घर बेचने के लिए एक एडवांस रसीद-सह-समझौते के साथ कई अन्य दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए।

नीदरलैंड्स में रह रही महिला की बेटी को वीडियो कॉल पर इस धोखाधड़ी का पता चला।

जांच में पता चला है कि इस धोखाधड़ी के पीछे कंबोडिया में सक्रिय एक गिरोह का हाथ है। पीड़ित महिला की बेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में CBI जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की है।