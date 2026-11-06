दिल्ली: अक्टूबर में 91,153 वाहनों का रिकॉर्ड पंजीयन, EV ने भी भरी उड़ान
दिल्ली की सड़कों के लिए अक्टूबर 2026 काफी अहम महीना रहा। इस महीने कुल 91,153 नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह साल 2026 में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
दरअसल, सितंबर के मुकाबले यह संख्या 8.67 प्रतिशत ज्यादा रही। इसकी मुख्य वजह धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले लोगों का वाहन खरीदने की होड़ में लग जाना था।
दोपहिया वाहनों की 70.4 प्रतिशत हिस्सेदारी
इस दौरान स्कूटर और बाइक का खूब बोलबाला रहा। कुल रजिस्ट्रेशन में 70.4 प्रतिशत हिस्सेदारी इन्हीं दोपहिया वाहनों की थी। कारें भी पीछे नहीं रहीं, उनके रजिस्ट्रेशन में 15.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) भी खूब चर्चा में रहे। अकेले अक्टूबर में 13,296 EV रजिस्टर्ड हुए, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 50.7 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी दिखाता है। अब सबकी निगाहें नवंबर पर टिकी हैं यह देखने के लिए कि क्या त्योहारों की वजह से वाहनों की खरीदारी का यह सिलसिला आगे भी जारी रहता है।