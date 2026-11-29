बिहार: पिता ने अपने ही 5 वर्षीय बेटे की हत्या की, पत्नी पर भी किया हमला
बिहार के दरभंगा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां अरुण चौपाल नाम के एक शख्स पर अपने 5 साल के बेटे की हत्या करने और पत्नी रूबी कुमारी को घायल करने का आरोप लगा है।
इस खौफनाक हमले के पीछे की असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। जानकारी के मुताबिक, इस घटना को अंजाम देने के बाद चौपाल ने खुद को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की। इस पूरे मामले से स्थानीय लोग गहरे सदमे में हैं, और घटना की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई।
माता-पिता अस्पताल में भर्ती
पुलिस ने घटना वाली जगह को चारों तरफ से घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके से सबूत जमा कर रहे हैं, वहीं आसपास के लोगों और चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है।
इस समय माता-पिता दोनों अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, जबकि उनके बेटे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि जब दोनों माता-पिता ठीक हो जाएंगे, तब उनसे बात कर घटना की असल वजह जानने की कोशिश की जाएगी।