बिहार के दरभंगा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां अरुण चौपाल नाम के एक शख्स पर अपने 5 साल के बेटे की हत्या करने और पत्नी रूबी कुमारी को घायल करने का आरोप लगा है।

इस खौफनाक हमले के पीछे की असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। जानकारी के मुताबिक, इस घटना को अंजाम देने के बाद चौपाल ने खुद को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की। इस पूरे मामले से स्थानीय लोग गहरे सदमे में हैं, और घटना की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई।