आंध्र प्रदेश: छात्र ने की आत्महत्या की कोशिश, कॉलेज ने मांगी थी बकाया फीस
आंध्र प्रदेश के चित्तूर के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की। आरोप है कि कॉलेज ने उससे बकाया फीस मांगी थी और परीक्षा में बैठने से रोकने की धमकी दी थी।
इस घटना के बाद चित्तूर-तिरुपति हाईवे पर बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस को भी इसमें दखल देना पड़ा और इस मामले पर पूरे राज्य में गरमागरम बहस छिड़ गई है।
YSRCP ने जांच की मांग की
YSRCP के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस घटना के लिए सत्ताधारी TDP सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि फीस वापसी और 'वसाथी दीवेना' फंड के समय पर न मिलने से छात्र बहुत मुश्किल में हैं।
इस पर शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने जवाब दिया कि पिछले ढाई साल में 5,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरकार हर महीने नियमित रूप से भुगतान भी कर रही है।
YSRCP की मांग है कि इस देरी की जांच हो और बाकी बचा सारा फंड तुरंत जारी किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो छात्र पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
आत्महत्या के विचार पर यहां से लें सहायता
अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं और आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं तो आप समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 या आसरा NGO के हेल्पलाइन नंबर 91-22-27546669 पर संपर्क करें।