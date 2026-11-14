आंध्र प्रदेश: छात्र ने की आत्महत्या की कोशिश, कॉलेज ने मांगी थी बकाया फीस

YSRCP के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस घटना के लिए सत्ताधारी TDP सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि फीस वापसी और 'वसाथी दीवेना' फंड के समय पर न मिलने से छात्र बहुत मुश्किल में हैं।

इस पर शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने जवाब दिया कि पिछले ढाई साल में 5,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरकार हर महीने नियमित रूप से भुगतान भी कर रही है।

YSRCP की मांग है कि इस देरी की जांच हो और बाकी बचा सारा फंड तुरंत जारी किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो छात्र पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे।