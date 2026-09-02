महाराष्ट्र: दाल में छिपकली से 31 आदिवासी छात्र अस्पताल में भर्ती

यह सुरक्षा में चूक का कोई पहला मामला नहीं है। पिछले महीने ही एक दूसरे आदिवासी स्कूल में सांप के काटने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं से परेशान और गुस्साए माता-पिता अब अपने बच्चों को इन स्कूलों से निकालने लगे हैं।

अधिकारियों ने यह साफ किया है कि यह खास स्कूल VJNT विभाग के तहत आता है, न कि सीधे आदिवासी कल्याण विभाग के। इसके बावजूद सरकार पर साफ-सफाई और सुरक्षा के मानकों को तुरंत बेहतर बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है।