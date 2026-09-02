महाराष्ट्र: दाल में छिपकली से 31 आदिवासी छात्र अस्पताल में भर्ती
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के अमरू नाइक सेकंडरी आश्रम स्कूल के करीब 31 आदिवासी छात्रों को मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल, उनके दोपहर के खाने की दाल में अचानक एक छिपकली गिर गई थी। दाल खाने के बाद ही कई बच्चों को उल्टी और पेट में तेज दर्द की शिकायत होने लगी। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ छात्रों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें राजुरा उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूलों से निकालने लगे
यह सुरक्षा में चूक का कोई पहला मामला नहीं है। पिछले महीने ही एक दूसरे आदिवासी स्कूल में सांप के काटने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं से परेशान और गुस्साए माता-पिता अब अपने बच्चों को इन स्कूलों से निकालने लगे हैं।
अधिकारियों ने यह साफ किया है कि यह खास स्कूल VJNT विभाग के तहत आता है, न कि सीधे आदिवासी कल्याण विभाग के। इसके बावजूद सरकार पर साफ-सफाई और सुरक्षा के मानकों को तुरंत बेहतर बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है।