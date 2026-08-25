महाराष्ट्र में पेड़ की वजह से 150 फीट गहरी खाई में गिरने से बची बस, 49 यात्रियों की जान सुरक्षित

जब बस खाई के बिल्कुल किनारे झूल रही थी, तो घबराए यात्री खिड़कियों से बाहर निकलने लगे। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। उनकी तेजी और मिलकर किए गए बचाव काम की वजह से सभी 49 लोग सुरक्षित बाहर आ गए। कुछ यात्रियों को हल्की चोटें लगी थीं, जिनका घटनास्थल पर ही इलाज कर दिया गया। ड्राइवर की सूझबूझ और उस बड़े पेड़ ने सचमुच बहुत बड़ा काम किया।