विदेश में जब संस्कृत मंत्र सुनकर झूम उठे प्रधानमंत्री मोदी
ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत 'महदेवा कीर्तन प्रोजेक्ट' ने किया। यह एक स्लोवाक बैंड है जिसे इसके ड्रमर मारेक जिलेनेक ने बनाया है। इस बैंड ने संस्कृत के भक्ति मंत्र गाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी इसे देखकर वाकई भावुक होते दिखे। वे मुस्कुराते हुए उनके साथ ताल पर ताल मिला रहे थे। उन्होंने इस ग्रुप की तारीफ करते हुए कहा कि वे मध्य यूरोप में भारतीय संस्कृति को जीवंत रख रहे हैं।
मारेक जिलेनेक को भारतीय मंत्रों से मिली प्रेरणा
जिलेनेक ने बताया कि भारत की यात्रा के दौरान उन्हें मंत्रों का 'चमत्कार' जानने को मिला। इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने यह बैंड शुरू किया। इसी कार्यक्रम में स्थानीय लोक समूह लुसनिका ने 'वंदे मातरम' की एक भावुक कर देने वाली प्रस्तुति भी दी। इसके साथ ही, पारंपरिक कपड़ों में बच्चों ने एक जोश भरा स्वागत नृत्य भी किया। यह सब भारत और स्लोवाकिया के बीच सच्चे सांस्कृतिक आदान-प्रदान का शानदार उदाहरण था।