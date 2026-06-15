विदेश में जब संस्कृत मंत्र सुनकर झूम उठे प्रधानमंत्री मोदी देश Jun 15, 2026

ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत 'महदेवा कीर्तन प्रोजेक्ट' ने किया। यह एक स्लोवाक बैंड है जिसे इसके ड्रमर मारेक जिलेनेक ने बनाया है। इस बैंड ने संस्कृत के भक्ति मंत्र गाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी इसे देखकर वाकई भावुक होते दिखे। वे मुस्कुराते हुए उनके साथ ताल पर ताल मिला रहे थे। उन्होंने इस ग्रुप की तारीफ करते हुए कहा कि वे मध्य यूरोप में भारतीय संस्कृति को जीवंत रख रहे हैं।