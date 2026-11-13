8 महीने से वेतन नहीं मिला तो बिहार की अधिकारी ने उठाया कटोरा, 'अनोखे' विरोध से हड़कंप

बिहार की ग्रामीण विकास अधिकारी अल्पिता सिंह ने अपने दफ्तर के बाहर कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि 11 महीने की नौकरी में उन्हें सिर्फ 3 महीने का ही वेतन मिला है। इसके बावजूद वे लगातार काम पर आती रहीं।

उनका यह अनोखा विरोध इंटरनेट पर तेजी से फैल गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों के साथ होने वाले व्यवहार पर बड़ी बहस छिड़ गई।