8 महीने से वेतन नहीं मिला तो बिहार की अधिकारी ने उठाया कटोरा, 'अनोखे' विरोध से हड़कंप
लेखन आबिद खान
बिहार की ग्रामीण विकास अधिकारी अल्पिता सिंह ने अपने दफ्तर के बाहर कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि 11 महीने की नौकरी में उन्हें सिर्फ 3 महीने का ही वेतन मिला है। इसके बावजूद वे लगातार काम पर आती रहीं।
उनका यह अनोखा विरोध इंटरनेट पर तेजी से फैल गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों के साथ होने वाले व्यवहार पर बड़ी बहस छिड़ गई।
वेतन देरी के बीच जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया
अल्पिता का मामला ऑनलाइन फैलने के बाद जिला अधिकारियों ने स्थानीय ब्लॉक विकास अधिकारी को नोटिस भेजकर पूछा कि सिंह का वेतन क्यों रोका गया और यह फैसला किस अधिकार के तहत लिया गया।
अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि वे नियमों का पालन करेंगे और ऐसी घटना दोबारा नहीं होने दी जाएगी।