मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शराब की लत छुड़ाने के नाम पर दी जा रही एक तथाकथित हर्बल दवा ने बड़ा हादसा कर दिया। एक रहस्यमयी लाल रंग का तरल पदार्थ पीने के बाद 2 लोगों की जान चली गई और 5 अन्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए।

पीड़ितों को भरोसा था कि इस पेय से उनकी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। जो मरीज बच गए हैं, उन्हें आगे के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।