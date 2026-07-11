बेंगलुरु में मिले परिवार के 4 लोगों के शव, प्रशांत पर हत्या के बाद आत्महत्या करने का आरोप

मानसिक स्वास्थ्य और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार

जांच अधिकारी इस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रहे हैं, जिसमें प्रशांत के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की खबरें भी शामिल हैं। प्रशांत के पिता चिकन्ना ने बताया कि पिछली रात घर में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ था। जब वे सुबह काम पर निकले थे, तब सब कुछ सामान्य लग रहा था। पुलिस अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में और ज्यादा जानकारी सामने आ पाएगी।