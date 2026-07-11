बेंगलुरु में मिले परिवार के 4 लोगों के शव, प्रशांत पर हत्या के बाद आत्महत्या करने का आरोप
इस हफ्ते बेंगलुरु के कोट्टीगेपाल्या में एक बेहद दुखद घटना सामने आई। यहां एक घर में 4 लोगों के शव मिले। मृतकों में मंगलामम्मा (55), नंजम्मा (65), सतीश (50) और प्रशांत (34) शामिल हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि प्रशांत ने परिवार के दूसरे सदस्यों पर हमला करने के बाद आत्महत्या कर ली। इस त्रासदी के पीछे की असल वजह का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है।
मानसिक स्वास्थ्य और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार
जांच अधिकारी इस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रहे हैं, जिसमें प्रशांत के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की खबरें भी शामिल हैं। प्रशांत के पिता चिकन्ना ने बताया कि पिछली रात घर में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ था। जब वे सुबह काम पर निकले थे, तब सब कुछ सामान्य लग रहा था। पुलिस अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में और ज्यादा जानकारी सामने आ पाएगी।