बेंगलुरु हत्याकांड: इंदुशेखर ने पहचाने पत्नी-सास के शव, 7 मौतों की वजह क्या?
बेंगलुरु के सामूहिक हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी इंदुशेखर ने अपनी पत्नी सुनीता और सास रूपावती के शवों की पहचान कर ली है। ये शव सेलम के एक जंगल में मिले थे।
परिवार वाले अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
परिवार के 7 लोगों की हत्या में इंदुशेखर पर शक
इंदुशेखर पर परिवार के 7 सदस्यों की हत्या का आरोप है। माना जा रहा है कि उसने यह सब पैसों के लेन-देन के विवाद में किया। पुलिस का मानना है कि उसने कुछ गहने बेच दिए और उन पैसों को खर्च कर दिया। बचे हुए कुछ गहनों को उसने अपने पास रखा और उन्हें गिरवी रखकर पेट्रोल और यात्रा के खर्चों का इंतजाम किया।
एक पीड़ित के फोन से मिले संदिग्ध मैसेज ने पुलिस को उस तक पहुंचाया। अब पुलिस बेंगलुरु और मंगलुरु जैसे शहरों में उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही है, ताकि जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ यह पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था।