बेंगलुरु हत्याकांड: इंदुशेखर ने पहचाने पत्नी-सास के शव, 7 मौतों की वजह क्या?

इंदुशेखर पर परिवार के 7 सदस्यों की हत्या का आरोप है। माना जा रहा है कि उसने यह सब पैसों के लेन-देन के विवाद में किया। पुलिस का मानना है कि उसने कुछ गहने बेच दिए और उन पैसों को खर्च कर दिया। बचे हुए कुछ गहनों को उसने अपने पास रखा और उन्हें गिरवी रखकर पेट्रोल और यात्रा के खर्चों का इंतजाम किया।

एक पीड़ित के फोन से मिले संदिग्ध मैसेज ने पुलिस को उस तक पहुंचाया। अब पुलिस बेंगलुरु और मंगलुरु जैसे शहरों में उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही है, ताकि जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ यह पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था।