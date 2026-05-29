बेंगलुरु में अब एक कॉल पर मदद, हेल्पलाइन 'नम्मा 112' समझेगी 16 भाषाएं देश May 29, 2026

बेंगलुरु को इमरजेंसी सेवाओं के लिए एक बड़ा तकनीकी अपग्रेड मिला है। शहर में अब 'नम्मा 112' नाम की एक नई हेल्पलाइन शुरू हुई है, जो पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस जैसी सभी सेवाओं के लिए एक ही नंबर पर मदद देती है। यह पूरी हेल्पलाइन वांकी नाम के एक अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट से चलती है। यह AI 16 भाषाओं को समझता है और उनका अनुवाद भी करता है, जिनमें कन्नड़, हिंदी, फ्रेंच और अरबी जैसी भाषाएं शामिल हैं। इससे किसी भी व्यक्ति को मदद मांगते समय भाषा की कोई परेशानी नहीं होगी।