TMC पार्षद की गिरफ्तारी: भड़की जनता ने घर-गाड़ी पर बोला धावा, गूंजे 'चोर-चोर' के नारे देश Jun 02, 2026

पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब TMC पार्षद आशीष चक्रवर्ती को उगाही और आपराधिक धमकी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस और केंद्रीय बल जैसे ही उन्हें ले जाने लगे, उनके घर के बाहर भारी भीड़ जुट गई और 'चोर-चोर' के नारे लगाने लगी। गुस्साई भीड़ ने उनके घर, गैरेज और उनकी एसयूवी (SUV) में तोड़फोड़ कर दी।