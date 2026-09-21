उत्तर प्रदेश: बदायूं में निर्माण कार्य के दौरान गिरी छत, 2 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के नासिरपुर गांव में निर्माण कार्य के दौरान रविवार की देर रात एक छत ढह गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और मकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में अवनीश, चंद्रभान और मकान मालिक दलवीर मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन अवनीश की मौके पर ही मौत हो गई। चंद्रभान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं दलवीर अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं।