बदायूं की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) अंकिता शर्मा ने इस मामले में बिल्कुल भी देर नहीं की। पुलिस ने तुरंत कांस्टेबल अंकित कुमार की पहचान की और उन्हें उनके पद से हटा दिया। साथ ही, इस पूरी घटना की आधिकारिक जांच भी शुरू कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन पुलिस की इस फुर्तीली कार्रवाई से साफ पता चलता है कि वे अपनी टीम में अनुशासन बनाए रखने को लेकर काफी गंभीर हैं।