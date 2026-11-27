केंद्रीय मंत्री के गार्ड ने लोगों से की मारपीट, घटना के बाद हटाया गया
लेखन Manoj Panchal
केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के एक सुरक्षा गार्ड को उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में लगे ककोड़ा मेले में इस गार्ड ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की थी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया।
23 नवंबर को हुई इस घटना के बाद ही यह कार्रवाई की गई है।
SSP अंकिता शर्मा ने अंकित कुमार को हटाया
बदायूं की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) अंकिता शर्मा ने इस मामले में बिल्कुल भी देर नहीं की। पुलिस ने तुरंत कांस्टेबल अंकित कुमार की पहचान की और उन्हें उनके पद से हटा दिया। साथ ही, इस पूरी घटना की आधिकारिक जांच भी शुरू कर दी गई है।
केंद्रीय मंत्री ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन पुलिस की इस फुर्तीली कार्रवाई से साफ पता चलता है कि वे अपनी टीम में अनुशासन बनाए रखने को लेकर काफी गंभीर हैं।