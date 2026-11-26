कल्याणी का अंतिम संस्कार जिस जल्दबाजी में किया गया, उससे गांव वालों को शक हुआ। उनकी आशंकाओं के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान कैलाश ने अपनी बेटी को मारने की बात कबूल कर ली है। यह मामला अब ऑनर किलिंग के तौर पर देखा जा रहा है। यह घटना बताती है कि जब निजी पसंद और पारिवारिक उम्मीदें टकराती हैं, तो नतीजे कितने दिल दहला देने वाले हो सकते हैं।