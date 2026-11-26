तेलंगाना: पिता ने सगाई से एक दिन पहले बेटी की गला दबाकर की हत्या, कबूला जुर्म
लेखन भारत शर्मा
तेलंगाना के आदिलाबाद में एक 19 साल की कल्याणी को उसके पिता ने कथित तौर पर मार डाला। कल्याणी ने अपने परिवार को बताया था कि वह अपने चचेरे भाई से प्यार करती है। यह घटना कल्याणी की सगाई से ठीक एक दिन पहले हुई। आरोप है कि उसके पिता कैलाश आदे ने उसका गला घोंट दिया और इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की।
कैलाश आदे ने कथित तौर पर बेटी की हत्या कबूली
कल्याणी का अंतिम संस्कार जिस जल्दबाजी में किया गया, उससे गांव वालों को शक हुआ। उनकी आशंकाओं के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान कैलाश ने अपनी बेटी को मारने की बात कबूल कर ली है। यह मामला अब ऑनर किलिंग के तौर पर देखा जा रहा है। यह घटना बताती है कि जब निजी पसंद और पारिवारिक उम्मीदें टकराती हैं, तो नतीजे कितने दिल दहला देने वाले हो सकते हैं।