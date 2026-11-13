कर्नाटक: मृत मान ली गई महिला जिंदा मिली, पुलिस जांच पर उठे सवाल

मंजुला के लापता होने पर पुलिस ने राजेश को अगस्त 2021 में गिरफ्तार किया था। बाद में जांचकर्ताओं ने एक फोन कॉल को राजेश के मोबाइल फोन से जोड़ा था।

राजेश ने आरोप लगाया था कि हिरासत में मारपीट कर उससे जबरन कबूलनामा लिया गया। वह 24 दिसंबर, 2024 तक न्यायिक हिरासत में रहा और तभी उसे जमानत मिल पाई। राजेश हमेशा खुद को बेकसूर बताता रहा था।

अब मंजुला के जिंदा मिलने के बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या मामले की शुरुआती जांच करने वाले अधिकारियों ने सही तरीके से काम किया था या उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।