ईरान युद्ध ने बिगाड़ा खेल! अरबों का भारतीय समुद्री निर्यात हुआ प्रभावित देश Apr 17, 2026

पश्चिम एशिया के संघर्ष की वजह से खाड़ी देशों में भारत के समुद्री उत्पादों का निर्यात बहुत प्रभावित हुआ है। अब माल भेजना लगभग बंद सा हो गया है।

खाड़ी देश भारत के समुद्री उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार हैं। यहाँ से करीब 2500 करोड़ रुपये यानी भारत के कुल सीफूड एक्सपोर्ट का 4% हिस्सा आता है। इसलिए इस मंदी का असर बहुत बुरा पड़ रहा है। यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका (US) के साथ हुए व्यापार समझौतों में हुई प्रगति के बाद व्यापार में तेजी आने की उम्मीद जगी थी, लेकिन जहाजों के आवागमन में आई बाधाओं और बंदरगाहों पर होने वाली देरी की वजह से वह उम्मीद भी धूमिल हो गई है।