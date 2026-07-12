IMD अलर्ट: लू से बारिश तक, देश में मौसम का बदला मौसम का अंदाज
IMD ने रविवार के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है। इस दिन देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा। तटीय आंध्र प्रदेश में भीषण लू चलने की आशंका जताई गई है। वहीं, असम और बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी जोरदार बारिश होने की संभावना है। बारिश का सबसे ज्यादा असर उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर इलाकों में देखने को मिलेगा।
IMD का पूर्वानुमान: बारिश और तेज हवाएं
अगर आप अरुणाचल प्रदेश, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम या उत्तराखंड में रहते हैं, तो अपना छाता तैयार रखें। इन इलाकों में इस हफ्ते अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और झारखंड में बिजली कड़कने के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।
IMD की सलाह: स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखें
IMD ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने इलाके के मौसम से जुड़े अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए वे तैयार रहें। अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है, इसलिए सावधानी बरतें और अपने सभी जरूरी कामों की योजना पहले से ही बना लें।