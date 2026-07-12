IMD अलर्ट: लू से बारिश तक, देश में मौसम का बदला मौसम का अंदाज

IMD का पूर्वानुमान: बारिश और तेज हवाएं

अगर आप अरुणाचल प्रदेश, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम या उत्तराखंड में रहते हैं, तो अपना छाता तैयार रखें। इन इलाकों में इस हफ्ते अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और झारखंड में बिजली कड़कने के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।