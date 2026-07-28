दिल्ली, शिमला, देहरादून में IMD का अलर्ट, अगले एक सप्ताह होगी झमाझम बारिश

दिल्ली-NCR में पूरे हफ्ते रुक-रुक कर हल्की फुहारें पड़ेंगी। दिन में पारा 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। शिमला या देहरादून जैसे पहाड़ी इलाकों में यात्रा कर रहे हैं तो फिसलन भरी सड़कों से सावधान रहें। देहरादून में भारी बारिश होने पर भूस्खलन या जलभराव का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए सतर्कता बरतें। आधिकारिक तौर पर सलाह दी गई है कि तूफानों के दौरान घर के अंदर ही रहें। जम्मू-कश्मीर में भी 28 जुलाई से 2 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है।

इस दौरान सभी को सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।