दिल्ली, शिमला, देहरादून में IMD का अलर्ट, अगले एक सप्ताह होगी झमाझम बारिश
शिमला, देहरादून या दिल्ली में रहने वालों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि इस हफ्ते इन शहरों में बारिश का दौर जारी रहेगा, इसलिए अपना छाता साथ रखना न भूलें। शिमला में 2 अगस्त तक हर दिन बारिश और तूफान आने के आसार हैं। इस दौरान यहां का तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। देहरादून और उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में पूरे हफ्ते हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। 28 से 29 जुलाई के बीच बारिश के तेज झोंके आ सकते हैं।
दिल्ली-NCR में हल्की बारिश, तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस
दिल्ली-NCR में पूरे हफ्ते रुक-रुक कर हल्की फुहारें पड़ेंगी। दिन में पारा 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। शिमला या देहरादून जैसे पहाड़ी इलाकों में यात्रा कर रहे हैं तो फिसलन भरी सड़कों से सावधान रहें। देहरादून में भारी बारिश होने पर भूस्खलन या जलभराव का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए सतर्कता बरतें। आधिकारिक तौर पर सलाह दी गई है कि तूफानों के दौरान घर के अंदर ही रहें। जम्मू-कश्मीर में भी 28 जुलाई से 2 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है।
इस दौरान सभी को सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।