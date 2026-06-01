दिल्ली में मौसम का यलो अलर्ट: 60 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी-बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत? देश Jun 01, 2026

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली को अब गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है। अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने 1 और 2 जून के लिए यलो अलर्ट' जारी किया है। इस दौरान बारिश के साथ बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। हफ्ते के बीच में भी बारिश होने की उम्मीद है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और यह सिलसिला 6 जून तक बना रह सकता है।