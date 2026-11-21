भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवात 'अकवान' का असर अभी भी बंगाल पर बना हुआ है। इसी वजह से 22 नवंबर की सुबह तक यहां बारिश होने की उम्मीद है। 21 नवंबर को गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है और दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल के कुछ इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

यह चक्रवात 20 नवंबर को ओडिशा के तट से टकराया था और 19 नवंबर से ही इसने इस पूरे क्षेत्र को भिगोना शुरू कर दिया था।