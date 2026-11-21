अब पश्चिम बंगाल में दिखेगा चक्रवात 'अकवान' का असर, बारिश और हवा चलने का अनुमान
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवात 'अकवान' का असर अभी भी बंगाल पर बना हुआ है। इसी वजह से 22 नवंबर की सुबह तक यहां बारिश होने की उम्मीद है। 21 नवंबर को गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है और दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल के कुछ इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
यह चक्रवात 20 नवंबर को ओडिशा के तट से टकराया था और 19 नवंबर से ही इसने इस पूरे क्षेत्र को भिगोना शुरू कर दिया था।
दीघा में 176 मिलीमीटर बारिश
दीघा में एक ही दिन में रिकॉर्ड 176 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सबसे ज्यादा रही। कांथी और सागर द्वीप में भी बारिश कुछ खास पीछे नहीं थी।
कोलकाता में भले ही 41 मिलीमीटर बारिश हुई हो, लेकिन जल्द ही यहाँ और बारिश होने की संभावना है।
IMD के मुताबिक, 24 नवंबर से मौसम शुष्क हो जाएगा। इसके साथ ही तापमान में भी हल्की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे ठंड का अहसास भी जल्द होने लगेगा।