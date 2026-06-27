मानसून के दिल्ली की ओर बढ़ने के बाद भी नहीं हो रही बारिश, IMD ने बताया कारण

IMD ने बताया बारिश में देरी का कारण

IMD के मुताबिक, इस समय बारिश की कमी की असली वजह बंगाल की खाड़ी में बने कमजोर लो-प्रेशर सिस्टम हैं। दरअसल, ये सिस्टम ही उत्तर भारत तक नमी खींचकर लाते हैं, लेकिन इस बार इनके कमजोर रहने से अभी सिर्फ इक्का-दुक्का जगहों पर हल्की फुहारें पड़ रही हैं और उमस काफी बढ़ी हुई है। अच्छी खबर यह है कि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि नए उष्णकटिबंधीय सिस्टम बनने पर जुलाई की शुरुआत में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।